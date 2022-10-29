محليات

"زد" للمزادات تُعلن نجاح مزاد أرض مستقبل طيبة بمبلغ تجاوز 135 مليون ريال

الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات ناصر بن عبدالله الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات ناصر بن عبدالله الناصر
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في حدث عقاري ضخم بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء الماضي حققت شركة زد للمزادات العقارية نجاحاً باهراً بمزاد أرض مستقبل طيبة البالغ مساحتها 218،649.76 مترًا مربعًا في المدينة المنورة، حيث حضر الكثير من رجال الأعمال ونخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، وكانت هناك منافسه قوية بين العديد من الشركات؛ لينتهي المزاد بالبيع بإجمالي مبلغ تجاوز 135 مليون ريال، وأشاد المزايدون بالتنظيم الاحترافي الذي حظي به المزاد من قبل شركة زد للمزادات.

وحول هذه النجاح والإنجاز يقول الأستاذ ناصر بن عبدالله الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للمزادات: "نحمد الله أولًا على هذا النجاح العظيم لمزاد "مستقبل طيبة" والحملة الإبداعية التي كانت حديث السوق العقاري خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واختتم "الناصر" بتقديم شكره وتقديره لكل من حضر المزاد، متمنيًا للجميع التوفيق.

المدينة المنورة
شركة زد للمزادات العقارية
مزاد أرض مستقبل طيبة
أرض مستقبل طيبة

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