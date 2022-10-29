"زد" للمزادات تُعلن نجاح مزاد أرض مستقبل طيبة بمبلغ تجاوز 135 مليون ريال

في حدث عقاري ضخم بالمدينة المنورة مساء يوم الأربعاء الماضي حققت شركة زد للمزادات العقارية نجاحاً باهراً بمزاد أرض مستقبل طيبة البالغ مساحتها 218،649.76 مترًا مربعًا في المدينة المنورة، حيث حضر الكثير من رجال الأعمال ونخبة من المستثمرين والمطورين العقاريين، وكانت هناك منافسه قوية بين العديد من الشركات؛ لينتهي المزاد بالبيع بإجمالي مبلغ تجاوز 135 مليون ريال، وأشاد المزايدون بالتنظيم الاحترافي الذي حظي به المزاد من قبل شركة زد للمزادات.