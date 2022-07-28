فيديو.. والد الطفلتين "مودة ورحمة": لم نتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة

وتابع أن عدم وجود أي التصاق في الأمعاء أو غشاء القلب الخارجي قلل من مدة إجراء العملية، حيث كان الالتصاق فقط في الكبد، وتمت العملية بنجاح، وهما الآن في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ترقيع الجلد.