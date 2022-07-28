فيديو.. والد الطفلتين "مودة ورحمة": لم نتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة

قال والد التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" اللتين نجحت عملية فصلهما اليوم على يد الدكتور عبدالله الربيعة إنه لم يتوقع إنهاء العملية بهذه السرعة وبنجاح كبير.
وأضاف الوالد: الحمد لله على إنجاز العملية بنجاح على الرغم من أننا لم نكن نتوقع هذه السرعة في عملية الفصل، مضيفاً أن المعلومات التي وصلته سابقاً تؤكد أن العملية قد تستمر إلى 10 ساعات وربما أكثر.
وتابع أن عدم وجود أي التصاق في الأمعاء أو غشاء القلب الخارجي قلل من مدة إجراء العملية، حيث كان الالتصاق فقط في الكبد، وتمت العملية بنجاح، وهما الآن في المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ترقيع الجلد.
ووجّه والد الطفلتين الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توجيههم بمراعاة مثل هذه الحالات.
جدير بالذكر أن الدكتور عبدالله الربيعة أعلن أنه تم فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" بنجاح، وهما الآن في سريرين منفصلين.
يُذكر انه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كان قد بدأ الفريق الطبي والجراحي صباح اليوم إجراء العملية الجراحية لفصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" طفلتي عصماء ماجد محمد، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.