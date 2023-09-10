قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية الأرجنتين

حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الأرجنتين.