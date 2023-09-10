قمة العشرين.. ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية الأرجنتين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الأرجنتين.