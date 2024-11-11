القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.