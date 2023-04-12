بالصور.."الخريجي" يستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري

ورحب نائب وزير الخارجية، بمعاليه، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية؛ لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.