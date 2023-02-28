بشراكة أرامكو.. فيصل بن نواف يوجّه بإطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي 2023م

وأشار إلى إسهام المهرجان في رفع مستوى الحراك الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن الشراكة مع أرامكو كشريك رسمي تسهم في تحقيق أهداف المهرجان.