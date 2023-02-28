بشراكة أرامكو.. فيصل بن نواف يوجّه بإطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي 2023م

وجّه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإطلاق مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ 16 في 16 شعبان الجاري 8 مارس 2023، ولمدة عشرة أيام، في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: توجيه أمير المنطقة يأتي لما للمهرجان من دور في التسويق للمنتجين، وإبراز المنتج الأساسي للمنطقة، وكذلك صناعة فرص استثمارية في زيت الزيتون.
وأشار إلى إسهام المهرجان في رفع مستوى الحراك الاقتصادي والتجاري بالمنطقة، وزيادة نسبة إسهام القطاع الزراعي، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن الشراكة مع أرامكو كشريك رسمي تسهم في تحقيق أهداف المهرجان.
ونوّه "الشرعان" بدعم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، للمنتجين ومزارعي الزيتون بالمنطقة، وتوجيهه الدائم بتذليل جميع العقبات لرفع جودة المنتج وزيادة حجم الإنتاج، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030م، وتطلعات القيادة.
وقدّم أمين المنطقة شكره وتقديره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على دعمه المستمر وغير المحدود لخدمة المنطقة في جميع المجالات، وحرصه الدائم على دعم المزارعين بالمنطقة.