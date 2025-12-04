إنجاز جديد.. "توكلنا" يحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي

وتعكس هذه الجائزة المكانة الرقمية المتقدمة التي حققها تطبيق "توكلنا" بوصفه أحد أبرز التطبيقات الحكومية التي أسهمت في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وأكثرها استخدامًا على مستوى المنطقة العربية، بما يوفره من خدمات موثوقة تتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير وصولها إلى المواطنين والمقيمين والزوار بما يعزز جودة الحياة في المملكة.