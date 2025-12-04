إنجاز جديد.. "توكلنا" يحقق جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي

حقق التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي ضمن الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي التي قدمتها جامعة الدول العربية في القاهرة، تقديرًا لأداء التطبيق ودوره الريادي في تطوير تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية في المملكة، مع ما يوفره من كفاءة في الاستخدام وعدد خدمات يتجاوز 1100 خدمة.
وتعكس هذه الجائزة المكانة الرقمية المتقدمة التي حققها تطبيق "توكلنا" بوصفه أحد أبرز التطبيقات الحكومية التي أسهمت في مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وأكثرها استخدامًا على مستوى المنطقة العربية، بما يوفره من خدمات موثوقة تتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير وصولها إلى المواطنين والمقيمين والزوار بما يعزز جودة الحياة في المملكة.
ويجسد الفوز بالجائزة إحدى ثمار الاستثمار الوطني في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل الحكومي، وتطوير حلول مبتكرة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رقمنة الخدمات الحكومية، ورفع مستوى معايير الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة.
يُذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تعد إحدى المبادرات التي تُنظّم بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميّز، وتكريم التجارب الحكومية الرائدة في المنطقة، بما يعزز الابتكار ويحفّز الارتقاء بالأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.