الطائرة الإغاثية السعودية الـ73 تصل إلى العريش لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ(73) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.