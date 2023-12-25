إشادة إعلامية واسعة بحدث تجارب قيادة JAECOO الأول لطراز J7 في المملكة العربية السعودية

في جو مليء بالفخامة والتشويق، تم مؤخرًا عرض أحدث طرازات سيارة JAECOO الفاخرة، J7، ضمن حدث استثنائي أقيم في منتجع خاص بمدينة الرياض، تضمّن عرضًا شاملًا لميزات وتقنيات هذا الطراز الفاخر، متبوعًا بسلسلة تجارب قيادة مثيرة، حضره أكثر من 40 من ممثلي وسائل الإعلام المهتمين بالسيارات ونخبة وسائل التواصل الاجتماعي، وعددًا من مسؤولي وزارة الاستثمار والسفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، الذين تعرّفوا على أحدث الابتكارات وتقنيات السيارات من خلال طراز J7 الفاخر.