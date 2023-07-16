موسم سباقات الطائف.. "بأمر الله" يفوز بكأس جامعة الملك عبدالعزيز

تُوّج الجواد "بأمر الله"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بكأس جامعة الملك عبدالعزيز، بعدما نُصِّب -مساء أمس- بطلًا للشوط التاسع من الحفل الثامن عشر لموسم سباقات الطائف، الذي نظّمه نادي سباقات الخيل، بجوائز قاربت قيمتها المليون ريال.
وطوى "بأمر الله" مسافة الشوط، البالغة ١٦٠٠ متر، في زمن قدره 1:42.17 دقيقة، مع الخيال كاميلو أوسبينا والمدرب عبدالله البداح؛ فيما سلم كأس الجامعة زياد المقرن، الرئيس التنفيذي للنادي.
وشهد الحفل ذاته -الذي جرت أشواطه التسعة أمس السبت على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية- تتويج الجواد "لوقانيني"، المملوك لأبناء فيحان فيصل المنديل، بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، التي سلمها أيضًا زياد المقرن.
واقتنص "لوقانيني" الجائزة، إثر فوزه بالشوط الثامن، على مسافة ٢٤٠٠ متر، في 2:43.49 ثانية، مع الخيال ألكسيس مورينو والمدرب نايف المنديل.
وبلغ مجموع جوائز الحفل الثامن عشر، ٩١٥ ألف ريال، منها ١٥٠ ألف ريال لشوط كأس جامعة الملك عبدالعزيز، و١٣٠ ألف ريال لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية.
وضمت قائمة المتنافسين في الشوط السادس اسم المدرب الأمريكي المخضرم جيمي جيركنز، الذي سجل أول مشاركة له في سباقات الخيل السعودية.
وبإرشاد منه، حصل الجواد "هونكي تونك مان"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على المركز الثاني في الشوط، الذي امتد لـ١٤٠٠ متر، بفارق ضئيل خلف الجواد "تشيفدوم"، المملوك لإسحاق جميل التركماني.
وامتاز الخيالان ألكسيس مورينو وعادل الفريدي بفوز كل منهما بشوطين من الحفل، الذي تراوحت مسافات سباقاته بين ١٢٠٠ و٢٤٠٠ متر.
واحتضن الميدان نفسه يومي الجمعة والخميس الماضييْن، سباقات الحفلين السادس عشر والسابع عشر من الموسم، وتألف كل منهما -على غرار حفل اليوم- من ٩ أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.
وقفت ٢٤ جزءًا من الثانية حائلًا بين المدرب العالمي المخضرم جيمي جيركنز والانتصار في أحد أشواط الحفل الثامن عشر لموسم سباقات الطائف.
وسجل الشوطُ السادس مشاركةَ الأمريكي جيركنز للمرة الأولى في سباقات الخيل السعودية؛ حيث درّب صاحب الـ٦٤ عامًا، القادم من مدينة نيويورك، الجواد "هونكي تونك مان"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.
وبإرشاد من جيركنز، خاض الجواد، الذي قاده الخيال وجبرتو راموس، منافسةً قويةً وحل في المركز الثاني للشوط السادس، الذي امتد لـ١٤٠٠ متر، مسجلًا زمنًا قدره 1:29.25 دقيقة، أقل بـ٢٤ جزءًا من الثانية فقط من الجواد "تشيفدوم" صاحب المركز الأول.
وبدأ جيركنز، الفائز مرتين بكأس "بريدرز" ٢٠٠٥ و٢٠٠٧، تدريب جياد الإسطبل الأحمر، المملوك للأمير فيصل بن خالد، أوائل شهر يونيو الماضي، فور انطلاق موسم سباقات الطائف، في أول مهمة له في المملكة.
ونالت العناية بالخيل وسباقاتها في السعودية، إعجاب المدرب العالمي، الذي درب الجواد "كواليتي رود"، الفائز بكأس "فلوريدا ديربي" ٢٠٠٩، والذي أنتج الجواد "إمبلم رود" بطل كأس السعودية ٢٠٢٢ وعددًا آخر من سباقات الفئة الأولى.
افتتحت الفرس "مخطامة"، المملوكة لعبدالله إبراهيم عبدالله الخشان، سجل الفائزين بسباقات الحفل الثامن عشر، متصدرةً ترتيب الشوط الأول، الذي امتد لـ١٢٠٠ متر، بقيادة من الخيال نواف المضياني وإرشاد المدرب عبدالعزيز المتعب.
وجرى كل من الأشواط الثاني والثالث والرابع على المسافة نفسها. وتربعت الفرس "طيبة فال"، المملوكة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على قمة نتائج الشوط الثاني، وقادها الخيال محمد الشريماء، بينما دربها أحمد محمود.
ووصل الجواد "فطحل"، المملوك لعبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المخضوب، أولًا إلى خط نهاية الشوط الثالث؛ محققًا فوزه مع الخيال عادل الفريدي والمدرب عبدالعزيز الحزابي.
وبقيادة من الخيال نفسه، عادل الفريدي، حصدت الفرس "عيوش الخالدية"، المملوكة لإسطبلات الخالدية، المركز الأول في الشوط الرابع، بعدما دربها سعد مطلق.
واقتنص الجواد "واردهم"، المملوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، قمة سباق الشوط الخامس، الذي امتد لـ١٤٠٠ متر، وجاء انتصاره مع الخيال وجبرتو راموس والمدرب فهد سعد.
وقاد الخيال نايف العنزي، الجواد "تشيفدوم" الذي يمتلكه إسحاق جميل التركماني ويدربه صباح الشمري، إلى الفوز بالشوط السادس، الذي امتد لـ١٤٠٠ متر.
وذهب المركز الأول في الشوط السابع -الذي أقيم على المسافة نفسها- إلى الفرس "نينوى" المملوكة لإسطبل "صفوة العاديات"، بقيادة من الخيال ألكسيس مورينو وتوجيه المدرب عبدالعزيز الموسى.
ونال الجواد "لوقانيني"، المملوك لأبناء فيحان فيصل المنديل، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية؛ إثر حلوله أولًا بين متنافسي الشوط الثامن، محرزًا انتصاره على مسافة ٢٤٠٠ متر، الأطول في الحفل، مع الخيال ألكسيس مورينو والمدرب نايف المنديل.
وفي تاسع وآخر أشواط الحفل، حل الجواد "بأمر الله"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في المركز الأول، بقيادة من الخيال كاميلو أوسبينا، وإرشاد المدرب عبدالله البداح، لينال بذلك كأس جامعة الملك عبدالعزيز، التي كانت عنوان المنافسة في الشوط البالغة مسافته ١٦٠٠ متر.
وصل مجموع الجوائز المالية لأشواط الحفل الثامن عشر، ٩١٥ ألف ريال، وبلغ مجموع جوائز شوط كأس جامعة الملك عبدالعزيز ١٥٠ ألف ريال، وهي الأعلى في الحفل، بالتساوي مع الشوط السابع، الذي خُصص للأفراس العربية تكافؤ ٨٠- ١٠٠.
وحصل البطل في كل شوط من الشوطين على ٧٥ ألف ريال، أي نصف جوائز الشوط، وبلغ مجموع جوائز الشوط الثامن الذي حسم هوية الفائز بجائزة النادي التقديرية، ١٣٠ ألف ريال، كان نصيب البطل منها ٦٥ ألفًا.
ووصل مجموع جوائز الشوط السادس، (تكافؤ ٠- ٩٠)، إلى ١٤٥ ألف ريال، بينها ٧٢٥٠٠ ذهبت إلى البطل. وفي كل شوط، وزعت الجوائز المالية على الخمسة الأوائل بقيم متفاوتة، كل حسب مركزه.
فاز المالك فهد محمد فهد العريني، باثنين من الأشواط التسعة للحفل السابع عشر، الذي أقيم أول أمس الجمعة، وتدّرجت المسافات فيه بدءًا من ١٢٠٠ متر؛ حيث استُهل الحفل بثلاثة أشواط للخيل والأفراس المبتدئة، واختتمه شوط مفتوح الدرجات.
وفاز بالأشواط، من الأول إلى التاسع على الترتيب، الفرس "هواجيس" والجواد "بريق الفوز" والفرس "خد" والفرس "ثقتي" والجياد "تركي الخالدية الثاني" و"المقام" و"بيوجن" و"كساب الدهم" و"بن يور هوبس".
وقاد الخيال عبدالله العوفي الفرس "هواجيس"، المملوكة لفهد العريني، إلى اقتناص قمة الشوط الأول، على مسافة ١٢٠٠ متر؛ بينما قاد الخيال إياد الطريسي الجواد "كساب الدهم"، للمالك نفسه، إلى تصدر ترتيب نتائج الشوط الثامن، الذي بلغت مسافته ٢٠٠٠ متر. وتحقق الانتصاران مع المدرب عبدالله الفراج.
وتَفرد عبدالله العوفي بين الخيالة المشاركين في الحفل بالفوز في شوطين؛ إذ وصل العوفي أولًا إلى خط نهاية الشوط التاسع الأخير، على متن الجواد "بن يور هوبس"، المملوك لأبناء فيحان فيصل المنديل، بإرشاد من المدرب نايف المنديل.
وبلغت مسافة الشوط ٢٤٠٠ متر، وهي الأطول في الحفل، وسبقتها مباشرةً ثلاثة أشواط مسافة كل منها ٢٠٠٠ متر، وفاز الجواد "المقام"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بأول هذه الأشواط، وهو السادس، مع الخيال كاميلو أوسبينا والمدرب أحمد محمود.
وحققت الفرس "خد"، المملوكة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الفوز بالشوط الثالث الذي امتد لـ١٤٠٠ متر، بقيادة الخيال وجبرتو راموس، وإرشاد المدرب عبدالله مشرف.
ومن الإسطبلات الفائزة في الحفل: إسطبلات الخالدية، المالكة للجواد "تركي الخالدية الثاني"، الذي نال صدارة ترتيب الشوط الخامس، على مسافة ١٦٠٠ متر، بقيادة من الخيال تركي العوفي وتوجيهات من المدرب سعد مطلق.
واستضاف ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز، مساء الخميس الماضي، الحفل السادس عشر من موسم سباقات الطائف؛ حيث تميز الفارسان نايف العنزي ومحمد الحبيب بفوز كل منهما مرتين، وجاءت نتائج الحفل كالتالي: