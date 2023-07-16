موسم سباقات الطائف.. "بأمر الله" يفوز بكأس جامعة الملك عبدالعزيز

وبإرشاد من جيركنز، خاض الجواد، الذي قاده الخيال وجبرتو راموس، منافسةً قويةً وحل في المركز الثاني للشوط السادس، الذي امتد لـ١٤٠٠ متر، مسجلًا زمنًا قدره 1:29.25 دقيقة، أقل بـ٢٤ جزءًا من الثانية فقط من الجواد "تشيفدوم" صاحب المركز الأول.