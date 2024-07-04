بندر بن خالد بن فيصل: الارتقاء بـ"خيل السباقات" عبر تطوير البرنامج السباقي ونوعية الأشواط

وعن التصنيف الدولي الجديد لكأس الملك فيصل، قال: "يُعَد هذا التصنيف نجاحًا باهرًا بفضل الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبلا شك فإن ترقية تصنيف كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة من فئة "ليستد" إلى الفئة الثالثة دوليًّا؛ يُعَد اعترافًا بقوة سباقات المملكة؛ خصوصًا أن هذه الترقية جاءت في وقت وجيز من استحداث الكأس، والذي صُنّف في العام الثاني من انطلاقه قبل أربع سنوات بتصنيف دولي فئة (ليستد)".