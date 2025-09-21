العيد : الأمن في المملكة أصبح ثقافة وطنية راسخة ومنجزًا حضاريًا يلمسه الجميع

قال خبير انظمه الحيوية العميد المتقاعد الدكتور عادل عبدالرحمن العيد؛ في كل عام يتجدد في نفوسنا شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، ويترسخ اليقين بأن أعظم منجز تحقق على أرضه هو نعمة الأمن والاستقرار. أذكر أنني كنت في حديث عابر مع والدي – رحمه الله – عن الأوضاع الأمنية وما يعيشه العالم من فوضى في بعض الأوطان، فقال جملة بقيت راسخة في ذهني: "الأمن ملح الاوطان". وحين سألته عن معناها، أجاب: كما يحفظ الملح الطعام من التعفن، فإن الأمن يحفظ الأوطان من الفوضى والفساد والانهيار.