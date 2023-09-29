شركة مطوفي الدول العربية تتوشح بحلة خضراء وتحتفل بيوم الوطن

احتفت شركة مطوفي حجاج الدول العربية باليوم الوطني الثالث والتسعين. وأقامت الشركة حفلاً، دعت له أعضاء مجلس الإدارة وموظفي ومنسوبي الشركة، والمساهمين والمساهمات كافة.
وتخلل الاحتفال فقرات عدة، اشتملت على كلمات احتفائية وفنون شعبية. كما عُرض فيديو قصير من إنتاج الشركة، يربط بين اليوم الوطني ورسالة خدمة ضيوف الرحمن. من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة الشركة، الأستاذ محمد حسن معاجيني، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وإلى ولي عهده الأمين الملهم الأمير محمد بن سلمان -رعاه الله-، وإلى الأسرة المالكة الكريمة كافة، والشعب السعودي النبيل، والإخوة المقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال معاجيني: "يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية؛ ليعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم، الأول من الميزان من كل عام، اليوم المحفور في ذاكرة التاريخ، والمنقوش في فكر ووجدان المواطن السعودي". مضيفًا: "ففي هذا اليوم وحَّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- شتات هذا الكيان العظيم، وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل".
وشدَّد معاجيني على أن احتفالهم بهذه الذكرى العظيمة على قلوبهم ليعبِّروا عما تُكنِّه صدورهم من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة، ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى فيما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار. وأردف: "تشهد السعودية في سنوات قلائل قفزات حضارية، لا مثيل لها في جميع المجالات". مستشهدًا بما سجَّلته منظومة الحج والعمرة خلال مسيرة وطنية، دامت لأكثر من 93 عامًا.. إنجازات ونقلات نوعية متعددة، أسهمت في تسهيل إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين، ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وذلك بدعم متواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
وقال رئيس مجلس الإدارة: "كوننا جزءًا من هذه المنظومة كان حلمنا وشغفنا الدائم في شركة مطوفي حجاج الدول العربية هو تجويد خدماتنا المقدمة لضيوف الرحمن على مدار الـ40 عامًا، التي شهدت خلالها الشركة تطورات عدة وقفزات نوعية متجاوزين كل التحديات والأزمات باقتدار نحو التميز والريادة، ومحققين العديد من شهادات الجودة وجوائز الإبداع".
وختم حديثه بالقول: "طموحاتنا عالية دومًا في تقديم الخدمة النموذجية؛ لتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030".