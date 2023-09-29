شركة مطوفي الدول العربية تتوشح بحلة خضراء وتحتفل بيوم الوطن

وشدَّد معاجيني على أن احتفالهم بهذه الذكرى العظيمة على قلوبهم ليعبِّروا عما تُكنِّه صدورهم من محبة وتقدير لهذه الأرض المباركة، ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى فيما تنعم به بلادنا من رفاهية واستقرار. وأردف: "تشهد السعودية في سنوات قلائل قفزات حضارية، لا مثيل لها في جميع المجالات". مستشهدًا بما سجَّلته منظومة الحج والعمرة خلال مسيرة وطنية، دامت لأكثر من 93 عامًا.. إنجازات ونقلات نوعية متعددة، أسهمت في تسهيل إجراءات قدوم الحجاج والمعتمرين، ورفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وذلك بدعم متواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.