الرياض- نيودلهي.. عهد جديد من العلاقات يتوج بـ"ممر عملاق" عبر مجلس استراتيجي

"زيارة الملك فيصل ولي العهد آنذاك للهند في مايو 1955، زيارة الملك سعود للهند في نوفمبر عام 1955 واستغرقت 17 يومًا، زيارة رئيس الوزراء الهندي جلال نهرو للمملكة عام 1956، زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عام 1981، زيارة رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي للمملكة عام 1982، زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند عام 2006، زيارة رئيس الوزراء الهندي سينغ للمملكة عام 2010، زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الهند عام 2014 - ولي العهد آنذاك، زيارتان لرئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي للمملكة عام 2016 و2018، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للهند عام 2019م".