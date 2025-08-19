14 فرصة عقارية عمائر وأراضي سكنية ومزارع وشقة بمزاد " واحة المدينة"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "واحة المدينة “الكتروني" يبدأ المزاد يوم الاثنين 25 / 08 / 2025 م الساعة الواحدة مساء وينتهي يوم الأربعاء 27 / 08 / 2025 م الساعة العاشرة مساء الكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات.