14 فرصة عقارية عمائر وأراضي سكنية ومزارع وشقة بمزاد " واحة المدينة"

تعلن شركة عقار ون للمزادات العلنية وبإشراف مركز الاسناد والتصفية "انفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "واحة المدينة “الكتروني" يبدأ المزاد يوم الاثنين 25 / 08 / 2025 م الساعة الواحدة مساء وينتهي يوم الأربعاء 27 / 08 / 2025 م الساعة العاشرة مساء الكترونيا عبر منصة مباشر للمزادات.
ويعرض المزاد 14 فرصة عقارية أراض سكنية وعمائر وشقة ومزارع بأرقى احياء المدينة المنورة. العقار الأول: عمارة سكنية بمساحة 506 م العقار الثاني: بيت شعبي سكني بحي الدوايمة العقار الثالث: شقة سكنية بحي ابيار علي البيداء العقار الرابع: بيت شعبي سكني بحي مخيط طريق تبوك مخطط ولد محمد السكني العقار الخامس: ارض سكنية بحي حمراء الأسد العقار السادس: ارض سكنية بحي الدويخلة العقار السابع: ارض سكنية بحي الدويخلة العقار الثامن: ارض سكنية بحي بني معاوية العقار التاسع: ارض زراعية بحي ام حكرة بوادي الخنق العقار العاشر: ارض زراعية مساحة 118,865 م العقار الحادي عشر: ارض زراعية بحي الدويخلة بمنطقة قناة العقار الثاني عشر: فيلا سكنية بحي المهد الجنوبي العقار الثالث عشر: ارض سكنية بحي المهد الجنوبي العقار الرابع عشر: ارض زراعية بحي سهلة المزارع.
العقارات المعروضة بمزاد "واحة المدينة" تعتبر من أفضل الفرص العقارية المميزة والنادرة لمواقعها الاستراتيجية بأفضل الاحياء بالمدينة المنورة.
وتدعوا الشركة كبار رجال المال والاعمال والمستثمرين للمشاركة في المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرص عقارية فريدة في موقعها وواعده لإطلاق المشاريع العقارية التجارية والسياحية والسكنية التي تدر عوائد استثمارية مستدامة..
كما ترحب شركة عقار 1 بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على – 920020562 – 0533463111