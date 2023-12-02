"البديوي": الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون سيناقش تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة الـ"43" بالرياض

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون سيُعقد غدًا؛ وذلك للتحضير للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون؛ يأتي استكمالًا للاستعدادات التي تجري حاليًا لانطلاق أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها بحضور قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.