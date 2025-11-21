توقيع شراكة سعودية – خليجية – بريطانية لإنشاء أول مشروع من نوعه في الظهران
شهدت فعاليات معرض "سيتي سكيب" توقيع شراكة حصرية بين الجانب السعودي والخليجي والبريطاني، مع شركة Freeport Retail البريطانية الرائدة عالميًا في تشغيل مراكز "الأوت لِت"، لإطلاق شركة "Freeport Gulf" كمقر إقليمي، والبدء في إنشاء أول مشروع من نوعه في المنطقة الشرقية، تحت اسم "فاشن آيلاند أوت لِت" في مدينة الظهران.
ويُعد المشروع باكورة التوسع نحو مشاريع مماثلة في الرياض وجدة ودول الخليج، بما يواكب أعلى المعايير العالمية في قطاعي التجزئة والترفيه.
حضر حفل التدشين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل الأمين للاستثمار المهندس حمدان العرادي، والرئيس التنفيذي لشركة "Freeport Gulf" المهندس خالد بن عبدالله المهاشير، والرئيس التنفيذي لشركة Freeport البريطانية كريس كستنفور، والشريك المؤسس في "Freeport Gulf" السيد أسامة الخاجة، إلى جانب المهندس حسام الكثيري.
وفي كلمته، أكد المهندس خالد المهاشير أن النجاحات المتحققة اليوم تعود – بعد توفيق الله – إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.
وأوضح أن الشراكات العالمية الكبرى التي تُبرم اليوم، تُعد ثمرة للرؤية الطموحة التي جعلت من المملكة وجهة استثمارية عالمية، تمتلك مقومات اقتصادية وثقافية وسياحية تنافس كبرى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت حلمًا لكل مستثمر يبحث عن بيئة جاذبة ومحفزة.
وبيّن "المهاشير" أن مشروع "فاشن آيلاند" يمثل إضافة نوعية للمنطقة الشرقية، وامتدادًا لمشاريع مستقبلية قادمة داخل المملكة، حيث يجمع بين هوية عالمية وموقع استراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان.
وأشار إلى أن المشروع يتميز بقربه من منتجعات فاخرة تم توقيعها مؤخرًا مثل "ريكسوس"، و"الإنتركونتننتال"، ومنطقة شاطئ نصف القمر، إضافة إلى قربه من عدد من الجامعات الأهلية.
ويرتكز المشروع على مفهوم متكامل يجمع بين التسوق والترفيه والضيافة، حيث يضم قرية "فاشن آيلاند"، وتشغيلاً عالميًا من "Freeport"، وفندق "بوتيك"، ومنطقة "Last Exit"، ومساحات خضراء واسعة، ومناطق ألعاب مخصصة للأطفال.