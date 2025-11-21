توقيع شراكة سعودية – خليجية – بريطانية لإنشاء أول مشروع من نوعه في الظهران

وفي كلمته، أكد المهندس خالد المهاشير أن النجاحات المتحققة اليوم تعود – بعد توفيق الله – إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.