السديس يشيد برجال الدفاع: يحرسون الحدود بصدق ويحملون القرآن في صدورهم

أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإقامة الدورة المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم في رحاب المسجد الحرام، والمخصصة لمنسوبي وزارة الدفاع.
وأوضح السديس أن منسوبي وزارة الدفاع يشكّلون حصنًا حصينًا للوطن، يذودون عن حياضه بصدق وإخلاص، مؤكدًا أن مشاركتهم في هذه البرامج القرآنية تجمع بين شرف حماية البلاد وفضل حفظ كتاب الله تعالى.
وأضاف أن ما يغرسه القرآن الكريم من قيم الرحمة والعدل والوسطية يعزز من أداء رسالتهم الوطنية والدينية.
واختتم بالدعاء لرجال وزارة الدفاع بأن يحفظهم الله ويسدد خطاهم، وأن يجعل القرآن الكريم نورًا لقلوبهم وذخرًا لهم في حياتهم، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء.