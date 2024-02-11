رئيس الوزراء التايلاندي: العلاقات السعودية التايلاندية تشهد تحسنًا كبيرًا.. وأذهلني ما تقومون به في بلادكم

إن ما نقوله ليس مبالغة (أو يمكنكم القول إن التجربة، أو بالأحرى التجربة التايلاندية، هي أكبر برهان على ذلك)؛ إذ وصل السيد تافيسين إلى الاجتماع مرتديًا قميصًا أحمر اللون، وهو اللون التقليدي الذي يرمز إلى السنة الصينية الجديدة. وعند مغادرتنا المقهى الأمريكي للتوجه إلى الحي الصيني الصاخب، تجمع حوله عدد من السياح والسكان المحليين، كان بعضهم صينيين وأوروبيين والعدد الأكبر تايلانديين. وفرحت عائلة دنماركية جدًّا؛ حيث حدث ما لم تكن تتوقعه، إذ تمكنت من أخذ صورة سيلفي مع رئيس وزراء المملكة.