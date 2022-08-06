ممطرتان قادمتان وسيول.. قراءة لـ"الحصيني" عن "هطولات الصيفية"

وتابع: "الحالة الثانية كان تأثيرها على أجزاء من الشرقية، وكان التأثير الأكبر على جنوبها، بينما كان تأثيرها على منطقة الرياض متوسطًا بشكل عام مع وجود أماكن كانت قوية عليها مثل أشيقر وثادق وحوطة بني تميم، وأحدثت سيولًا بعضها كان قويًّا.