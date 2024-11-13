تحالف استراتيجي بين مجموعة عجلان واخوانه وشركة العجلان ريفيرا لتطوير مشاريع عقارية متكاملة

وأعرب فهد بن سعد العجلان، رئيس قطاع التطوير العقاري في مجموعة عجلان واخوانه، عن ثقته في أن المشاريع سيتم تطويرها بشكل نموذجي يحتوي على كافة الخدمات الأساسية، بما يشمل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الإنارة، الأرصفة، الحدائق، وغيرها من الخدمات التي ترفع من جودة الحياة للسكان، وأضاف أن التخطيط الاستراتيجي سيشمل اختيار المواقع المثلى التي تحظى بقربها من الخدمات والقطاعات الحكومية الحيوية.