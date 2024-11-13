تحالف استراتيجي بين مجموعة عجلان واخوانه وشركة العجلان ريفيرا لتطوير مشاريع عقارية متكاملة

أعلنت مجموعة عجلان واخوانه وشركة العجلان ريفيرا عن توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تجمع بين قوة البنية التحتية وجودة التطوير العقاري الفوقي، وذلك لتلبية تطلعات العملاء والمستثمرين في السوق السعودي المتنامي.
تهدف الشراكة الجديدة إلى تعزيز دور التحالف في سوق العقارات السعودية، من خلال تطوير مشاريع كبيرة بمعايير عالمية تلبي الطلب المتزايد، وتجمع بين متانة البنية التحتية وجودة التطوير العقاري، حيث ستتولى مجموعة عجلان واخوانه توفير جميع جوانب البنية التحتية الأساسية، فيما ستتولى شركة العجلان ريفيرا مسؤولية بناء وتطوير البنى الفوقية وفق أعلى معايير الجودة، مما يضمن تقديم مشاريع متكاملة تراعي مختلف احتياجات السكان.
يمثل هذا التحالف رؤية طموحة لتطوير مشاريع سكنية مختلفة تضع معايير جديدة للجودة والتنوع في المنتجات العمرانية، كما سيعزز العلاقة الاستراتيجية الهادفة إلى بناء مجتمعات سكنية متكاملة توفر بيئة عصرية متطورة، حيث تقدم شركة العجلان ريفييرا إضافة مميزة للسوق العقاري، مستندةً إلى خبراتها الواسعة في تقديم حلول عقارية تجمع بين جودة البنية التحتية وتنوع المخرجات العمرانية، بما يلبي تطلعات العملاء والمستثمرين في المملكة.
وأعرب فهد بن سعد العجلان، رئيس قطاع التطوير العقاري في مجموعة عجلان واخوانه، عن ثقته في أن المشاريع سيتم تطويرها بشكل نموذجي يحتوي على كافة الخدمات الأساسية، بما يشمل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الإنارة، الأرصفة، الحدائق، وغيرها من الخدمات التي ترفع من جودة الحياة للسكان، وأضاف أن التخطيط الاستراتيجي سيشمل اختيار المواقع المثلى التي تحظى بقربها من الخدمات والقطاعات الحكومية الحيوية.
من جانبه، صرّح محمد بن عبدالله العجلان، الرئيس التنفيذي لشركة العجلان ريفييرا قائلًا: "انطلاقًا من خبراتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري، نسعد بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى العمل على مشاريع نوعية تُسهم في تحقيق تكامل عمراني يجمع بين جودة البنية التحتية والاستدامة، لبناء مجتمعات سكنية تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية".
ويعد هذا التحالف خطوة تكاملية لتسريع تطوير المشاريع العقارية ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، حيث تتكامل خبرات مجموعة عجلان وإخوانه في إدارة وتطوير الأراضي والبنى التحتية مع خبرات شركة العجلان ريفييرا في مجال التطوير العقاري، ما يشكل إضافة نوعية للسوق العقاري، لتلبية الطلب المتزايد على تطوير مجتمعات سكنية بمعايير عالية الجودة، مستندة إلى رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة.