أحداث منتظرة.. الإعلان عن "تقويم الرياض" بفعاليات مستمرة طوال العام

وبعد انتهاء موسم الرياض 2022 بفعالياته المتنوعة ومناطقه الترفيهية التي عاش فيها الزوار تجارب ممتعة، تستمرّ إلى نهاية شعبان فعاليات "تقويم الرياض"، ومنها مناطق: ذا جروفز، وبوليفارد وورلد، وبوليفارد رياض سيتي، وغيرها من المناطق التي سيعلن عنها في مناطق مختلفة بالعاصمة، متضمنة نوع الفعالية وآلية الحجز وتاريخ ووقت الدخول إليها.