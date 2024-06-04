أصدر 14 قراراً.. مجلس الوزراء يوافق على تحمّل الدولة رسوم إرساليات المواشي الحية لفترة محددة

وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11/ 11/ 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ كما وافق المجلس على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، ووافق على تنظيمات الهيئات الآتية: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).