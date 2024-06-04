وفق أحكام الشريعة وبأسعار ميسّرة.. "بر الرياض " تطلق مشروع الأضاحي

أطلقت جمعية البر بالرياض، اليوم الثلاثاء، مشروع الأضاحي، الذي تنفذه سنويًا من خلال توفير الأضحية، بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والجودة الصحية، تحت "شعار نتكفل بأضحيتك ونصنع بها فرحتهم في يوم العيد".