وفق أحكام الشريعة وبأسعار ميسّرة.. "بر الرياض " تطلق مشروع الأضاحي

أطلقت جمعية البر بالرياض، اليوم الثلاثاء، مشروع الأضاحي، الذي تنفذه سنويًا من خلال توفير الأضحية، بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والجودة الصحية، تحت "شعار نتكفل بأضحيتك ونصنع بها فرحتهم في يوم العيد".
كما يساعد المشروع في التيسير على المضحي وتأديته هذه الشعيرة مع الحرص على السعر المناسب للاضحية.
وتنفذ الجمعية مشروع الأضاحي مع اتباعها الخطوات والطرق الصحيحة في وصولها للمستفيد، بعد عملية الذبح والتجهيز.
وكذلك توزيعها عبر سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض من تبريد وسعة المخزون والانتشار في التوزيع، على حسب أحياء مدينة الرياض؛ لتحافظ على جودتها وسرعة الإنجاز، بما يتناسب مع وقت خروج الأضحية.
ويتيح المشروع خيارات عدة في الأضحية من حيث القيمة والنوع والوزن؛ حيث تصنف قيمة الأضحية من النعيمي بمبلغ 1700 ريال، ووزنها 20 كيلو، والأضحية الروماني 1300 ريال، ووزنها 20 كيلو، والأضحية الرفيدي 850 ريالًا، وتزن 16 كيلو.
مع إمكانية التواصل للطلب على الرقم الموحد 920000676 أو عبر المتجر الإلكتروني للجمعية https://store.albr.sa/Association/Projects?category=827&a=AD أو حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.