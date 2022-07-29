"فلكية جدة": هلال 1444هـ يُزيِّن قبة السماء بعد غروب شمس السبت

ونحن نودع سنة هجرية لنستقبل أخرى يجتاحنا عدد كبير من الأماني التي نروم تحقيقها، ربما تكون بعضاً من أحلامنا المؤجلة أو هي طموحات جديدة أفرزتها تطورات حياتنا الراهنة لذلك أينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية بمشاركة الأطفال ليشاهدوا هلال القمر الصغير في غسق المساء ليتحدثوا عن أمانيهم وأحلامهم للعام الجديد.