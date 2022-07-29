"فلكية جدة": هلال 1444هـ يُزيِّن قبة السماء بعد غروب شمس السبت

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن هلال شهر المحرم وبداية السنة الهجرية سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس السبت 30 يوليو 2022 والانتقال نحو بداية الليل حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وتفصيلاً، أشار "أبو زاهرة" إلى أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية وأكثر وضوحاً ويبعد بضع درجات عن كوكب عطارد، وخلال بضعة ليال سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت وذلك بسبب ضوء الشمس المنعكس عن الأرض.
وتابع: القمر وصل منزلة الاقتران يوم الخميس 28 يوليو 2022 عند الساعة 07:55 مساءً بتوقيت مكة (04:55 مساءً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.
وأضاف: يوم بعد يوم سيلاحظ أن الهلال ستزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.
وأوضح: يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل.
ونحن نودع سنة هجرية لنستقبل أخرى يجتاحنا عدد كبير من الأماني التي نروم تحقيقها، ربما تكون بعضاً من أحلامنا المؤجلة أو هي طموحات جديدة أفرزتها تطورات حياتنا الراهنة لذلك أينما كنتم اجعلوا هذه الأمسية بمشاركة الأطفال ليشاهدوا هلال القمر الصغير في غسق المساء ليتحدثوا عن أمانيهم وأحلامهم للعام الجديد.