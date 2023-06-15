للمرة الأولى بتاريخها.. شؤون الحرمين تنظم 20 معرضًا افتراضيًا ومتنقلًا ورقميًا خلال الحج

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن إقامة 20 معرضًا خلال موسم الحج تعد خطوة غير مسبوقة؛ لكون هذه المعارض قوة إثرائية ضخمة وفرصة ثمينة لملايين من ضيوف الرحمن؛ للتعرف على قصص النجاح للحرمين والكثير من المعالم التراثية والتاريخية التي ارتبطت بقصة الصعيد الطاهر الذي احتضن بداية نور الإسلام ونزول الوحي وإيصال الصورة التاريخية والحضارية للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين ورسالة المملكة التسامحية المعتدلة للعالم، فضلًا عن تعزيز التواصل الثقافي والإثراء المعرفي وتوفير فرصة للحجاج للتعرف على ما يقدم في الماضي والحاضر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الجديدة تعكس التزام الرئاسة بتطوير إثراء تجربة ضيف الرحمن مما يعزز أهمية هذه المعارض ثقافيًا ويعكس رؤية المملكة في تنمية وتطوير الخدمات في موسم الحج.