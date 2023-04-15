جازان.. قبلة الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية والتصدير عبر موانئها البحرية

وبالإضافة إلى العوائد الاقتصادية المرتقبة، فإن وجود المستثمرين الأجانب سيسهم في نقل التقنية والصناعات، وتحقيق أهدافهم في الوصول إلى أسواق جديدة، وتحقيق عوائد ومكاسب جيدة. وسيكون لهذا الوجود إيجابية على الاقتصاد المحلي في خلق وظائف جديدة للمواطنين، وتحريك العمالة الأجنبية للقطاعات الاقتصادية الأخرى الخِدمية، مثل الإسكان والتجزئة والخدمات الصحية والتعليمية، ومن ثم ستكون له عوائد اقتصادية أخرى على الدولة في رفع دخل الضرائب وزيادة إيرادات الدولة، بالإضافة إلى اكتساب الخبرة من وجود الموارد البشرية المتنوعة، ورفع قيمة البيئة التنافسية، وتطوير البنى التحتية والخدمات المختلفة التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.