"إغاثي الملك سلمان" يُوزّع أكثر من 70 طن سلال غذائية في "ميون" بتعز اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70 طنًّا و299 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في جزيرة ميون بمحافظة تعز، استفاد منها 219 أسرة بواقع 1.533 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من جهة أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
وتم توزيع 600 سلة غذائية في مدينة بُل علم مركز ولاية لوجر، استفاد منها 3.600 فرد.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة في المركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في حارة بلاتو بالعاصمة نيامي في جمهورية النيجر، استفاد منها 4.924 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي تنفذه المملكة ممثلة في المركز للفئات الأكثر احتياجًا في النيجر.