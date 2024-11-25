الطائف تختتم مشاركتها بمؤتمر المدن المبدعة بالمغرب لتعزيز الهويات وتنمية الاقتصاد العربي

اختتمت أمانة محافظة الطائف مشاركتها في مؤتمر المدن المبدعة للمدن العربية، والذي أشرفت عليه منظمة اليونسكو الدولية، ونظمته دولة المملكة المغربية في مدينة تطوان.
وناقش المؤتمر العديد من القضايا الجوهرية والتي من شأنها تعزيز الهويات الثقافية والفنية للمدن العربية المبدعة مما يسهم في رفع مستوى الجاذبية للسياح والمستثمرين في تلك المدن.
كما ناقش المؤتمر أيضًا جوانب تنمية الاقتصاد، ورفع الوعي بالقضايا الحضرية بالإضافة إلى تسويق المدن، مما يمكنها من إيجاد الحلول الابتكارية وتعزيز الاستدامة لها.
وشهد المؤتمر مشاركة خبراء في مختلف التخصصات ومن العديد من الدول، بالإضافة إلى ممثلين من عدد واحد وعشرين مدينة عربية مبدعة.
وتأتي مشاركة أمانة محافظة الطائف كونها مصنفة ضمن قائمة المدن المبدعة في اليونسكو، حيث حظيت مدينة الطائف خلال مشاركتها في المؤتمر بمرافقة ودعم لا متناهي من قبل هيئة الأدب والنشر والترجمة.