تدخل جراحي بـ"ولادة وأطفال بيشة" ينهي معاناة طفلة من تداخل في الأمعاء

وقالت "صحة بيشة" إن الفريق الطبي قام بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التي أكّدت وجود تداخل في الأمعاء الدقيقة مع الغليظة، حيث تمّ إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات ليتم استئصال جزءٍ من الأمعاء لإنقاذ حياة الطفلة التي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخضعت بعدها للمتابعة حتى تماثلت للشفاء.