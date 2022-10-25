تدخل جراحي بـ"ولادة وأطفال بيشة" ينهي معاناة طفلة من تداخل في الأمعاء

تمكّن فريق جراحي بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة من إنهاء معاناة طفلة تعاني آلاماً متكررة في البطن.
وقالت "صحة بيشة" إن الفريق الطبي قام بعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التي أكّدت وجود تداخل في الأمعاء الدقيقة مع الغليظة، حيث تمّ إدخال الطفلة إلى غرفة العمليات ليتم استئصال جزءٍ من الأمعاء لإنقاذ حياة الطفلة التي تكللت بالنجاح، ولله الحمد، وخضعت بعدها للمتابعة حتى تماثلت للشفاء.
جديرٌ بالذكر أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، تم استقبال عدد (3991) مستفيداً في طوارئ المستشفى، إضافة إلى استقبال (4125) مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنوّمين بالمستشفى (819)، فيما تمّ إجراء (378) عملية جراحية.