لليوم الثالث على التوالي.. "أمانة جدة" تواصل سحب مياه الأمطار.. و"المدني" يواصل تحذيراته

لليوم الثالث على التوالي واصلت أمانة جدة جهودها في سحب مياه الأمطار والتي غمرت الشوارع والميادين والكباري والمنازل، في عدد من المواقع التي شكلت فيها المياه مستنقعات بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة قبل أيام.
ورصدت "سبق" صباح اليوم جهود الأمانة فيما أكدت مصادر أن العمل يجري منذ الحالة المطرية وعلى مدار الساعة، بما يضمن سرعة إعادة الشوارع والمواقع المتضررة لوضعها الطبيعي، في الوقت الذي يجري فيه تنظيف مناهل تصريف مياه الأمطار وإزالة العوالق والأتربة منها.
ويشهد عدد من المواقع تواجد مولدات الشفط للتعامل مع أي حالة قد تستجد، بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التى لا تزال في حالة استعداد وتأهب .
وكان الدفاع المدني قد حذر أمس من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات "جدة - خليص - رابغ" بمنطقة مكة المكرمة، تستمر حتى اليوم الخميس.
وبيّن الدفاع المدني أن التوقُّعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات، داعيًا إلى أخْذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته .