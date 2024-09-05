لليوم الثالث على التوالي.. "أمانة جدة" تواصل سحب مياه الأمطار.. و"المدني" يواصل تحذيراته

لليوم الثالث على التوالي واصلت أمانة جدة جهودها في سحب مياه الأمطار والتي غمرت الشوارع والميادين والكباري والمنازل، في عدد من المواقع التي شكلت فيها المياه مستنقعات بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة قبل أيام.