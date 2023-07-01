المتطوعون يحكون تجربتهم الثرية مع البرنامج التطوعي الصحي بالحج

وما زال "أنديجاني" المتخصص في الخدمات الطبية، يتذكر هذه الحادثة التي وقعت في حج 2019، قائلًا: "جعلتني هذه الحادثة شديد الحرص على التواجد في كل مواسم الحج؛ لخدمة ضيوف الرحمن، سواءً من خلال تخصصي في الخدمات الطبية كمُسعف أو في أي عمل يمكن أن يوكل لي".