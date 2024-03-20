المملكة تعلن عن تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة أونروا

وسيجري بموجب الاتفاقية دعمُ قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ليستفيد منه "250.638" فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد "20,019" عائلة بواقع "200,190" فردًا.