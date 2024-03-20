المملكة تعلن عن تقديم مساعدة بقيمة 40 مليون دولار لوكالة أونروا

وقّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، عبر الاتصال المرئي؛ مذكرةَ دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي؛ لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.
ووقّع المذكرةَ معالي المستشار بالديوان الملكي المشرفُ العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة الأونروا "فيليب لازاريني".
وسيجري بموجب الاتفاقية دعمُ قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ ليستفيد منه "250.638" فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد "20,019" عائلة بواقع "200,190" فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمرّ بهم.