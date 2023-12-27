نيوم: "نورلانا" الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة

وسيتمّ إنشاء ملعب غولف مكوّن من "18" حفرة بين جبال "نورلانا" الآسرة، بالإضافة إلى مركز للفروسية، وممارسة رياضة البولو ضمن مرافق عالمية المستوى، كما تقدم مرافق الوجهة مجموعة متنوعة من الرياضات المائية، بما في ذلك الإبحار والغوص؛ ليتمكّن السكان والضيوف من الانغماس في هذه البيئة الطبيعية الساحرة.