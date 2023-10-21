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دوريات الأمن بالرياض تُطيح بمقيم لترويجه "الشبو"

تم توقيفه واتخاذ الإجراءات وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بالرياض تُطيح بمقيم لترويجه "الشبو"

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) في مركبة يقودها.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتُهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الرياض
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الشبو
مادة الميثامفيتامين المخدر

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