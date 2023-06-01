أعضاء 3 متوفين دماغيًّا تنقذ حياة 6 مواطنين خلال أسبوع

وتم إجراء عمليتَيْ زراعة كبد، وعمليتَيْ زراعة كلى، بالإضافة إلى إجراء عمليتَيْ زراعة رئتين، أنقذت حياة ستة مواطنين وأنهت معاناتهم مع أمراض القصور العضوي؛ وذلك كالتالي: تم إنقاذ حياة مواطن يبلغ من العمر 62، ومواطنة تبلغ من العمر 16 عامًا عانَيَا لسنوات من القصور الكبدي؛ وذلك بإجراء عمليتَيْ زراعة كبد لهما.