مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم امتحان الزمالة الإيرلندية في تخصص النساء والولادة

نظمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء في النساء والولادة "MRCPI"، وذلك بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، كأول مقدم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص يقوم بتنظيم هذا الامتحان بشكل دوري في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة المهمة بعد ما استطاعت المجموعة تنظيم عدة امتحانات زمالات أخرى بنجاح كبير، ووفق أعلى المعايير، الأمر الذي مهد الطريق نحو توسيع دائرة التعاون بينها وبين الكلية، بإضافة تخصصات جديدة، في خطوة تهدف إلى تطوير أداء الأطباء في كافة التخصصات ورفع مستوى كفاءتهم، تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وقال الأستاذ الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة، أن اختيار المستشفى مقرا للاختبار، يؤكد على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهلتها لنيل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالمياً، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.
من جانبها قالت د.شازية مقصود استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى، ومنظم الاختبارات الدولية للمشروع المشترك بين المستشفى والكلية: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء امتحانات عضوية ObeGyne الأيرلندية MRCPI في المملكة، وهي فرصة فريدة للمرشحين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة منها، دون تكبد مشاق السفر وتبعاته من البحث عن تأشيرة الدخول والإقامة بعيداً عن الوطن وغيرها".
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ترتبط باتفاقية تعاون مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء royal college of physicians of irland لتنظيم امتحانات زمالتها، كما ترتبط باتفاقيات مماثلة مع عدد من الجامعات والكليات ، كجامعة جورج واشنطن الأمريكية George Washington University ، لتنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ، وبرامج صحية أخرى، بالإضافة إلى جامعات كندية كويسترن أونتاريو، وكالجاري، وكوين، و تورنتو، وأوتاوا، وجامعات أخرى إقليمية ومحلية، وذلك في إطار جهود المجموعة نحو تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.