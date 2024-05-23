مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تنظم امتحان الزمالة الإيرلندية في تخصص النساء والولادة

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ترتبط باتفاقية تعاون مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء royal college of physicians of irland لتنظيم امتحانات زمالتها، كما ترتبط باتفاقيات مماثلة مع عدد من الجامعات والكليات ، كجامعة جورج واشنطن الأمريكية George Washington University ، لتنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ، وبرامج صحية أخرى، بالإضافة إلى جامعات كندية كويسترن أونتاريو، وكالجاري، وكوين، و تورنتو، وأوتاوا، وجامعات أخرى إقليمية ومحلية، وذلك في إطار جهود المجموعة نحو تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.