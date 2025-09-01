أمير المدينة: قطاع النخيل والتمور ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني بدعم القيادة

أكد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن قطاع النخيل والتمور يُعد أحد المرتكزات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة – أيدها الله –، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تطوير منظومة القطاع والارتقاء بجودة منتجاته وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ودعا سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور عبدالعزيز السهلاوي، إلى استثمار المقومات المتميزة التي تنفرد بها تمور المدينة المنورة وتعزيز قيمتها السوقية، في ظل ريادتها على مستوى المملكة والعالم بما تتميز به من تنوع وجودة عالية، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية وتوسيع قاعدة صادراتها نحو أسواق جديدة.
واطّلع أمير المنطقة على عرض قدّمه المركز الوطني للنخيل والتمور حول ما تم تنفيذه خلال موسم تمور المدينة المنورة، والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى الإحصاءات التي أبرزت وجود أكثر من 8 ملايين نخلة بالمنطقة، وإنتاج نحو 343 ألف طن سنوياً، مع 15,190 حيازة زراعية، و20 مصنعاً للتمور. كما استعرض سموه منصة الأسواق الموسمية الإلكترونية المعتمدة، التي تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء ورفع كفاءة الأسواق وحفظ حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمركز عن شكره لأمير المنطقة على دعمه المتواصل، مؤكداً سعي المركز لتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع جودة منتجاته وتعزيز تنافسيته عالمياً.