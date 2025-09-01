أمير المدينة: قطاع النخيل والتمور ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني بدعم القيادة

واطّلع أمير المنطقة على عرض قدّمه المركز الوطني للنخيل والتمور حول ما تم تنفيذه خلال موسم تمور المدينة المنورة، والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى الإحصاءات التي أبرزت وجود أكثر من 8 ملايين نخلة بالمنطقة، وإنتاج نحو 343 ألف طن سنوياً، مع 15,190 حيازة زراعية، و20 مصنعاً للتمور. كما استعرض سموه منصة الأسواق الموسمية الإلكترونية المعتمدة، التي تهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء ورفع كفاءة الأسواق وحفظ حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين.