المملكة تشارك دول العالم في الحدث البيئي الكبير "ساعة الأرض"

في أكبر حدث بيئي على مستوى العالم، ما يعرف بـ "ساعة الأرض"، شاركت المملكة مساء اليوم في هذا الحدث العالمي، من خلال حث سائر طوائف المجتمع وإمارات المناطق ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية للمبادرة بالمشاركة في هذا الحدث البيئي بإطفاء إضاءات الشوارع العامة بما لا يخل بالسلامة العامة.