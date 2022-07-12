أمير القصيم يشكر ولي العهد على ترميم وتطوير مسجد تاريخي بالمنطقة

وأكد أمير المنطقة أن تدشين سمو ولي العهد للمرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة، سيُمكن هذه المساجد أن تقوم بدورها وأن تحيي تراثها السابق وتستعيد مكانتها التي كانت تحظى بها، وامتداد لتطوير المساجد التاريخية بالمنطقة والمملكة عمومًا .