داخل المملكة وخارجها.. مشاهد من أجمل مظاهر احتفالات التعليم بيوم الوطن 93

سطّر طلابُ وطالبات التعليم أجملَ مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني 93 للمملكة، وذلك على مدار 4 أيام متواصلة، أتيح لهم التعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم ضمن 12 نشاطًا وبرنامجًا وطنيًّا تم تنفيذها بمناطق ومحافظات المملكة، بما يملكونه من مهارات واهتمامات تتوافق وميولهم.