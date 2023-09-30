داخل المملكة وخارجها.. مشاهد من أجمل مظاهر احتفالات التعليم بيوم الوطن 93

سطّر طلابُ وطالبات التعليم أجملَ مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني 93 للمملكة، وذلك على مدار 4 أيام متواصلة، أتيح لهم التعبير عن مشاعرهم تجاه وطنهم ضمن 12 نشاطًا وبرنامجًا وطنيًّا تم تنفيذها بمناطق ومحافظات المملكة، بما يملكونه من مهارات واهتمامات تتوافق وميولهم.
وبرزت ضمن المناشط المقامة قدراتُ الطلاب والطالبات التعبيرية التي تعكس قيم الانتماء والولاء وتعزّز المواطنة في نفوسهم؛ حيث جسّدوا بأقلامهم أبرز الصفات القيادية لمؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وكتبوا تحت عنوان "القائد القدوة" حقائق من التاريخ عن شخصية المؤسس، مقدمين إياها عبر الإذاعة المدرسية كنماذج نفخر بها ونعتزّ بماضيها.
وجاءت احتفاليات مدارس التعليم العام والجامعات ومراكز التدريب التقني والمهني بالمناطق والمحافظات والمدارس السعودية بالخارج باليوم الوطني 93، معززة الأدوار الوطنية وقيم الانتماء في نفوس الطلاب والطالبات، وتبرز دورَ المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في توحيد الوطن ونهضته، إلى جانب تجسيد مشاعر الولاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
وشملت برامج الاحتفالات إقامة معارض مصاحبة لعرض لوحات للطلاب والطالبات تعبر عن الوطن، وتبرز الحرف الأصيلة، إضافة إلى تنفيذ أوبريت وفلكلور وطني بمشاركة الطلاب والطالبات، وإقامة المنافسات والألعاب الرياضية بمشاركة الطلبة وأولياء أمورهم، والفعاليات والأنشطة ذات البصمة الوطنية، والتي أقيمت في المرافق العامة؛ كالمنتزهات، والحدائق العامة، والمعالم الوطنية، وشارك فيها الطلبة مع الأسر وجميع فئات المجتمع.
وتضمّن برنامجُ الاحتفاء إقامةَ فعاليات تراثية مثل "حارة أجدادي" من خلال الأناشيد والرقصات الوطنية على الشواطئ وداخل الجزر، يقوم بها مجموعة من الطلبة تحت إشراف النشاط الطلابي، إلى جانب الألعاب الشعبية، والكثير من الفعاليات للتعريف بالتقاليد السعودية الأصيلة، والتشجيع على ممارسة المهارات والتعاون والعمل الجماعي.
وشهدت البرامجُ الاحتفالية فعالياتٍ أدبية وفنية؛ من أبرزها فعالية "جدارية حب الوطن" من رسم الطلاب والطالبات، تبرز معنى الوطن وحاضره وماضيه العريق، وكذلك رسم العلم السعودي باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب فعالية "دون حدّك يا وطن" لتجسيد التواصل مع جنودنا البواسل وأسرهم.