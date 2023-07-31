"القمر العملاق" يزيّن سماء السعودية والعالم مساء غد

تشهد سماء المملكة والعالم، غداً الثلاثاء، الأول من أغسطس "ظاهرة القمر العملاق"، حيث يكون القمر في أقرب نقطة له إلى كوكب الأرض، ويعرف أيضاً باسم "البدر المكتمل"، و"سمك الحفش"، بسبب تزامن ظهوره مع موسم صيد هذا النوع من الأسماك في البحيرات الأمريكية.
وتبدأ الظاهرة وفق "أسوشيتد برس"، في الأول من أغسطس، ويتبعها القمر العملاق الأزرق في الـ31 من الشهر نفسه.
وتظهر الأقمار العملاقة عندما يكون القمر المكتمل بالقرب من أقرب نقطة له على الأرض، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14%، وأكثر سطوعاً بنسبة 30%، مقارنةً بحجمه عندما يكون عند أبعد نقطة.
وقال عالم الفيزياء الفلكية المتقاعد من وكالة "ناسا"، فريد إسبيناك، الملقب بالسيد إكليبس، إن "ليالي الصيف الدافئة هي الوقت المثالي لمشاهدة القمر المكتمل وهو يرتفع في السماء في غضون دقائق من غروب الشمس، ويحدث ذلك مرتين خلال شهر أغسطس".