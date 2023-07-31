"القمر العملاق" يزيّن سماء السعودية والعالم مساء غد

تشهد سماء المملكة والعالم، غداً الثلاثاء، الأول من أغسطس "ظاهرة القمر العملاق"، حيث يكون القمر في أقرب نقطة له إلى كوكب الأرض، ويعرف أيضاً باسم "البدر المكتمل"، و"سمك الحفش"، بسبب تزامن ظهوره مع موسم صيد هذا النوع من الأسماك في البحيرات الأمريكية.