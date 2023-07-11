"العدل" تُطلق الإصدار السابع من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدلية الإلكترونية

وذكرت الوزارة أن هذا الإصدار، الذي يأتي بهدف التيسير على المستفيدين، يحتوي على 100 فيديو تشرح خطوات الاستفادة من جميع الخدمات العدلية الإلكترونية من بوابة ناجز Najiz.sa وتطبيق ناجز، بالإضافة إلى المنصات الرقمية الشريكة، وبما يشمل قطاعات الوزارة المختلفة "القضاء، التوثيق، التنفيذ، المصالحة، البورصة العقارية، البوابة العلمية، وصندوق النفقة".