10 خطوات لاستخدام بخاخ الربو للأطفال لعلاج الحالات التنفسية

يعدّ الربو أحد الأمراض المزمنة الشائعة التي تصيب جميع الأعمار، خصوصًا الأطفال والمراهقين، وهو يصيب الجهاز التنفسي، تحديدًا مجرى الهواء (الشعب الهوائية).
وحول كيفية مساعدة الطفل على استخدام البخاخ الإسعافي عند الإصابة بنوبة حادة، نصحت مدينة الملك سعود الطبية باستخدام بخاخ الربو "القُمع" للأطفال.
وحددت المدينة 10 خطوات لاستخدام البخاخ للأطفال؛ أولها التأكد من سلامة القُمع وتركيبه بشكل صحيح، ورج البخاخ عدة مرات قبل نزع الغطاء، ووضع فتحة البخاخ في نهاية القمع المخصصة لها، ثم وضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي الفم والأنف، والإمساك بطريقة سليمة بالبخاخ.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أن الخطوة التالية تستلزم الطلب من الطفل أن يقوم بإخراج الهواء من رئتيه "الزفير"، والضغط على عبوة البخاخ مرة أخرى، والطلب منه أخذ شهيق 6 مرات على الأقل، وتكرار العملية بعد 30 ثانية في حال كانت الحاجة لها ضرورية، ثم غسل فم الطفل والمضمضة بالماء.