10 خطوات لاستخدام بخاخ الربو للأطفال لعلاج الحالات التنفسية

وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم أن الخطوة التالية تستلزم الطلب من الطفل أن يقوم بإخراج الهواء من رئتيه "الزفير"، والضغط على عبوة البخاخ مرة أخرى، والطلب منه أخذ شهيق 6 مرات على الأقل، وتكرار العملية بعد 30 ثانية في حال كانت الحاجة لها ضرورية، ثم غسل فم الطفل والمضمضة بالماء.