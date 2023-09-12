برنامج "الأمم المتحدة" يعلن استضافة السعودية اليوم العالمي للبيئة لعام 2024

جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، السيدة إنغر أندرسن، مع خالد بن عبدالله السلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، اليوم الثلاثاء في عاصمة كينيا نيروبي.