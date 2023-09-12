برنامج "الأمم المتحدة" يعلن استضافة السعودية اليوم العالمي للبيئة لعام 2024

أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP استضافة المملكة العربية السعودية اليوم العالمي للبيئة لعام 2024م.
جاء ذلك خلال لقاء المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، السيدة إنغر أندرسن، مع خالد بن عبدالله السلمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، اليوم الثلاثاء في عاصمة كينيا نيروبي.
وتأتي استضافة السعودية اليوم العالمي للبيئة لتأكيد الدور الحيوي والفاعل لحكومة المملكة العربية السعودية في المجال البيئي، وذلك وفقًا لرؤية السعودية 2030، وتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة سنويًّا في 5 يونيو، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية تطوَّر هذا اليوم ليصبح واحدًا من كبرى المنصات العالمية للتوعية البيئية.