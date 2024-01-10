"الحربي" لـ"سبق": نظام "الإقامة المميزة" يحارب الاقتصاد الخفي ويوفّر 10 مليارات دولار سنويًا

وقال: إن جذب المستثمرين أصحاب الملاءة المالية وكذلك العقول المهاجرة استراتيجية تنسجم مع رؤية 2030، وهذا يتوافق مع ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016م بأن مشروع البطاقة الخضراء سيكون رافدًا من روافد الاستثمار في المملكة، من شأنه أن يضيف دخلًا جديدًا لاقتصاد المملكة بمليارات الدولارات.