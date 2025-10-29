ولي العهد يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية تعزيز التعاون الثنائي

في إطار اللقاءات الثنائية لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له.