ولي العهد يبحث مع رئيس غينيا الاستوائية تعزيز التعاون الثنائي

في إطار اللقاءات الثنائية لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحث آفاق العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، سكرتير سمو ولي العهد.