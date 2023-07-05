بالفيديو.. برنامج خادم الحرمين الشريفين يُحَقق أمنية فلسطيني مبتور الساق بالحج هذا العام

مكَّنَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فلسطينيًّا من حجاج غزة يُدعى مجدي محمد التتر، شقيق أحد الشهداء والذي يتنقل ويتحرك على عكازين لبتر أحد ساقيه، من تحقيق أمنيته التي كان يتمناها طيلة عمره بالحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.