الجفالي للسيارات تقيم حفل موظفيها السنوي في جدة

تجدد لقاء منسوبي شركة الجفالي للسيارات في الحفل السنوي لموظفي الشركة الذي أصبح حدثاً ثابتاً في تقويم فعاليات الشركة سنوياً، وضم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تفاعل معها الجميع، كما تم تكريم الموظفين المميزين في مختلف الأقسام؛ وفاءً لما قدموه من جهد وعمل مخلص لمواصلة مسيرة الشركة في تقديم أفضل الخدمات لعملائها.
وأكد السيد باسم ولي رئيس إدارة التسويق والتطوير بشركة الجفالي للسيارات بأن الأصداء الرائعة للاحتفال السنوي جعل الجميع منتظرين ومستعدين لأجوائه المميزة والتي نعمل على التحضير لها بالشكل المناسب وبأفكار متجددة تحقّق الأهداف التي نبحث عنها من خلال هذه الفعاليات التي تعزّز التواصل الداخلي بين المنسوبين، ونقدّم عبرها تقديرنا وشكرنا لكافة الموظفين المميزين في هذا الكيان الذي يجمعنا وخصوصاً من أمضى سنوات طويلة من العمل المتواصل والمثمر الذي انعكس على نمو الشركة وتحسين خدماتها المقدّمة لعملائها.
وتابع ولي قائلاً: نمتلك في شركة الجفالي للسيارات بيئة عمل داخلية رائعة ومحفزة نعمل على الحفاظ عليها وتطوير العلاقات بين منسوبينا، من منطلق قناعتنا بأن بيئة العمل المميزة هي الأساس لظهور ونمو روح الإبداع والإنجاز، وهو الأمر الذي نوليه اهتماماً متزايداً ونقوم بتحسينه بشكل مستمر، والحفل السنوي أحد الفعاليات الهامة التي نحرص على إقامتها والاستفادة منها في تحقيق أهدافنا في تطوير بيئة العمل.