الجفالي للسيارات تقيم حفل موظفيها السنوي في جدة

وتابع ولي قائلاً: نمتلك في شركة الجفالي للسيارات بيئة عمل داخلية رائعة ومحفزة نعمل على الحفاظ عليها وتطوير العلاقات بين منسوبينا، من منطلق قناعتنا بأن بيئة العمل المميزة هي الأساس لظهور ونمو روح الإبداع والإنجاز، وهو الأمر الذي نوليه اهتماماً متزايداً ونقوم بتحسينه بشكل مستمر، والحفل السنوي أحد الفعاليات الهامة التي نحرص على إقامتها والاستفادة منها في تحقيق أهدافنا في تطوير بيئة العمل.