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تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"
بدأت قبل قليل الإجراءات والتحضيرات لعملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام".
ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.