تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"

وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد قرر إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.